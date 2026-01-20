नवनीत राणा की जान को खतरा? भाजपा विरोधी प्रचार के आरोपों के बीच मिली बड़ी धमकी

पत्र में अमरावती से पूर्व लोकसभा सदस्य नवनीत राणा पर पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के आरोप लगाया गया है और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है। इन 22 उम्मीदवारों में से दो उम्मीदवार 15 जनवरी को हुए निकाय चुनावों में जीते हैं, जबकि 20 की हार हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नवनीत राणा ने भाजपा के उम्मीदवारों को डमी करार दिया था और अपने पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवारों का भाजपा के असली उम्मीदवार बताया था। निकाय चुनाव से पहले भाजपा और विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी का गठबंधन टूट गया था।