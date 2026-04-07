महाराष्ट्र: साजिश या कुछ और? डिनर के बाद मां और चार बच्चों की बिगड़ी तबियत, 3 मासूमों की मौत

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस पूरी घटना के पीछे भोजन से विषबाधा (फूड पॉइजनिंग) की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। हालांकि, परिवार ने आखिरी बार क्या खाया था और फूड पॉइजनिंग क्यों हुआ, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। खाने के नमूने लैब में भेजे जा रहे हैं ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके।