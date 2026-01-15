BMC चुनाव: पहले दो घंटे में मुंबई में 6.98% और पुणे में 5.50% मतदान, अब तक इन दिग्गजों ने डाला वोट

Maharashtra Civic Polls 2026: महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए आज, 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के 3.48 करोड़ मतदाता कुल 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि सबकी नजरें देश की सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर टिकी हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, अभिनेता अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर समेत कई दिग्गजों ने मुंबई में सुबह-सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया।