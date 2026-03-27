27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लॉकडाउन की अफवाह फैलाई तो खैर नहीं! सीएम फडणवीस बोले- आपराधिक कार्रवाई होगी

Petrol Diesel Excise Duty Cut: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 27, 2026

Devendra Fadnavis BJP Politics

सीएम देवेंद्र फडणवीस (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नागरिकों को आश्वस्त किया है कि देश में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैल रही लॉकडाउन की खबरों को पूरी तरह से 'अफवाह' करार दिया। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की निराधार खबरें फैलाकर जनता के बीच डर पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है।

ईंधन संकट नहीं है, जमाखोरी न करें- फडणवीस

पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। साथ ही तेल और गैस की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस (LPG) का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे घबराकर पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं और न ही घरेलू गैस की अनावश्यक जमाखोरी करें। सीएम ने भरोसा दिलाया कि ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।

उत्पाद शुल्क में कटौती का किया स्वागत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने (Petrol Diesel Excise Duty Cut) के फैसले का स्वागत किया है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है, जबकि डीजल को शुल्क से राहत दी गई है।

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम आम जनता को बड़ी राहत देगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अब इसका बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Ladki Bahin Yojana: 2 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! फरवरी की किस्त इस दिन होगी जमा
मुंबई
Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 05:39 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लॉकडाउन की अफवाह फैलाई तो खैर नहीं! सीएम फडणवीस बोले- आपराधिक कार्रवाई होगी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मलाइका के साथ दिखने वाले सोराब बेदी पर हुआ हमला? दिखाए चोट के निशान, एक्स गर्लफ्रेंड पर शक

Sorab Bedi Cheating Controversy
मनोरंजन

‘बोला था फिल्में प्रड्यूस मत कर’, राजपाल यादव के 9 करोड़ चेक बाउंस मामले पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी

Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case
बॉलीवुड

उर्फी जावेद पर चढ़ा ‘धुरंधर 2’ का बुखार, रणवीर सिंह का मशहूर सीन किया रिक्रिएट

Urfi Javed Dhurandhar 2 Ranveer Singh Iconic Scene
बॉलीवुड

Ladki Bahin Yojana: 2 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! फरवरी की किस्त इस दिन होगी जमा

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई

शपथ ग्रहण से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने गाया रैप सॉन्ग, ‘जय महाकाली’ गाने से छा गए रैपर

Nepal PM Balen Shah Rap Song
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.