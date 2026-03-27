लॉकडाउन की अफवाह फैलाई तो खैर नहीं! सीएम फडणवीस बोले- आपराधिक कार्रवाई होगी

पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। साथ ही तेल और गैस की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस (LPG) का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे घबराकर पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं और न ही घरेलू गैस की अनावश्यक जमाखोरी करें। सीएम ने भरोसा दिलाया कि ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।