Ladki Bahin Yojana: 2 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! फरवरी की किस्त इस दिन होगी जमा

इस योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसे भेजे जाते है। इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।