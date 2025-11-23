‘मैं भी ऐसा बोलूंगा…’, CM फडणवीस ने अजित पवार के फंड रोकने वाले बयान का किया बचाव

फडणवीस का यह बयान तब आया है जब अजित पवार ने शुक्रवार को पुणे जिले के बारामती में मालेगांव नगर पंचायत चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर मतदाता उनकी पार्टी के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनेंगे, तो फंड की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यदि वे उनके उम्मीदवारों को रिजेक्ट करेंगे तो वह भी उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। पवार ने यह भी कहा था, “आपके पास वोट हैं और मेरे पास फंड है।” बता दें कि अजित पवार राज्य के वित्त मंत्री भी है।