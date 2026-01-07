7 जनवरी 2026,

बुधवार

मुंबई

महाराष्ट्र: कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की हत्या, नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हुआ अटैक

Congress Leader Hidayat Patel Murder: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की अकोला में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस सनसनीखेज वारदात से राजनीतिक हलकों में सनसनी फैल गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 07, 2026

Maharashtra congress state vice president Hidayat Patel murder in Akola

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की हत्या (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल (66) की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उन पर मंगलवार दोपहर अकोट तालुका के उनके पैतृक गांव मोहाला में एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था। इलाज के दौरान बुधवार सुबह उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

नमाज पढ़कर निकलते ही हुआ हमला

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे के बीच हुई। हिदायत पटेल गांव की एक मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा कर बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान आरोपी युवक ने उन पर घात लगाकर हमला किया। हमलावर ने उनके गले, पेट और चेहरे पर चाकू से कई वार किए। पटेल वहीं गिर पड़े, उन्हें खून से लथपथ हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल में तोड़ा दम, फैला तनाव

गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत अकोट के निजी अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से अकोला के एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। हिदायत पटेल की मौत की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

पुरानी रंजिश में हत्या का शक

शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी पुराने व्यक्तिगत विवाद के चलते कांग्रेस नेता पर हमला किया गया है। मामले के मुख्य आरोपी उबेद पटेल (22) को पणज गांव से गिरफ्तार कर लिया है।

मई 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद मोहाला गांव में एक राजनीतिक विवाद हुआ था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता मतीन पटेल की हत्या हुई थी। इस हत्या के मामले में हिदायत पटेल समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि आरोपी उबेद पटेल, मृतक मतीन पटेल का भतीजा है और उसने अपने चाचा की मौत का बदला लेने के लिए यह हमला किया। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है।

Updated on:

07 Jan 2026 12:14 pm

Published on:

07 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की हत्या, नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हुआ अटैक

