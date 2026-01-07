महाराष्ट्र: कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की हत्या, नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हुआ अटैक

महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल (66) की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उन पर मंगलवार दोपहर अकोट तालुका के उनके पैतृक गांव मोहाला में एक युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था। इलाज के दौरान बुधवार सुबह उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।