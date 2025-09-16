‘हम इनकम टैक्स वाले हैं…’, फर्जी वारंट लेकर आए ठग, प्रसिद्ध डॉक्टर के घर की करोड़ों की लूटपाट

पुलिस ने बताया कि चार लोगों ने खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर उनके घर में प्रवेश किया। उन्होंने बाकायदा सर्च वारंट दिखाया और घर की तलाशी लेने लगे। तलाशी के दौरान इन ठगों ने बेहद चालाकी से करीब 16 लाख रुपये नकद और लगभग एक किलो सोने के गहने अपने कब्जे में ले लिए। कुल मिलाकर दो करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति पर हाथ साफ कर वे फरार हो गए। पूरे घटनाक्रम के दौरान डॉक्टर म्हेत्रे को संदेह तो हुआ, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, आरोपी मौके से निकल चुके थे।