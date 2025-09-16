Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

‘हम इनकम टैक्स वाले हैं…’, फर्जी वारंट लेकर आए ठग, प्रसिद्ध डॉक्टर के घर की करोड़ों की लूटपाट

Maharashtra Fake IT Raid: आरोपियों में तीन अज्ञात पुरुष और एक महिला शामिल हैं। घटना के समय घर पर केवल डॉक्टर और उनकी पत्नी ही मौजूद थे।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 16, 2025

Maharashtra Sangli fake Raid
फर्जी वारंट लेकर आये थे ठग (AI Image)

महाराष्ट्र के सांगली जिले (Sangli Crime) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ‘स्पेशल 26’ की याद दिला दी। फिल्म की तरह ही यहां नकली आयकर अधिकारियों ने छापा मारने का नाटक रचा और करोड़ों की लूट को अंजाम दे डाला। यह मामला कवठेमहांकाल शहर का है, जहां के प्रसिद्ध डॉक्टर जगन्नाथ म्हेत्रे के घर रविवार रात 11 बजे कुछ ठग फर्जी आयकर अधिकारी बनकर आये और तसल्ली से करोड़ों की लूट की। आरोपियों में तीन अज्ञात पुरुष और एक महिला शामिल थी।

डॉ. म्हेत्रे का सांगली में गुरुकृपा अस्पताल है और वे अस्पताल के ऊपरी मंजिल पर ही रहते हैं। वारदात के समय म्हेत्रे और उनकी पत्नी ही घर पर थी।

पुलिस ने बताया कि चार लोगों ने खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर उनके घर में प्रवेश किया। उन्होंने बाकायदा सर्च वारंट दिखाया और घर की तलाशी लेने लगे। तलाशी के दौरान इन ठगों ने बेहद चालाकी से करीब 16 लाख रुपये नकद और लगभग एक किलो सोने के गहने अपने कब्जे में ले लिए। कुल मिलाकर दो करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति पर हाथ साफ कर वे फरार हो गए। पूरे घटनाक्रम के दौरान डॉक्टर म्हेत्रे को संदेह तो हुआ, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, आरोपी मौके से निकल चुके थे।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! 33 km लंबाई, 27 स्टेशन… मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो सेवा इस दिन होगी शुरू, जानें डिटेल्स
मुंबई
Mumbai Metro 3 Aqua Line Update

जैसे ही ठगी का एहसास हुआ, डॉ. म्हेत्रे ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलते ही कवठेमहांकाल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में साफ हुआ कि पूरा छापा फर्जी था और आरोपी महज नकली आयकर अधिकारी बनकर लूटपाट करने आए थे।

इस वारदात ने पूरे सांगली जिले में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि आम लोग असली और नकली जांच अधिकारियों में फर्क कैसे करें, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की ठगी का शिकार न हो।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2025 10:50 am

Published on:

16 Sept 2025 10:49 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘हम इनकम टैक्स वाले हैं…’, फर्जी वारंट लेकर आए ठग, प्रसिद्ध डॉक्टर के घर की करोड़ों की लूटपाट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.