1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए बुजुर्ग को कार में जिंदा फूंका, गर्लफ्रेंड की वजह से फूटा भांडा

महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वानवडा रोड पर रात के सन्नाटे में एक कार धू-धू कर जल उठी। कार के भीतर एक जला हुआ शव मिला, जिसके हाथ में मौजूद कड़े को देखकर परिजनों ने दावा किया कि मृतक गणेश गोपीनाथ चव्हान (35) है। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए।