सिंधुदुर्ग: एकतरफा प्यार में 23 वर्षीय छात्रा दामिनी की हत्या, शादी की बात सुन सनकी आशिक ने किए 18 वार

Damini Palav Murder Case: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 23 वर्षीय कॉलेज छात्रा दामिनी किरण पालव की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी साहिल विश्राम धुरी (22) को गिरफ्तार किया है। कुडाल तालुका के वर्दे गांव में हुई इस वारदात की शुरुआती जांच में एकतरफा प्यार को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार, दामिनी ने आरोपी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि दामिनी की शादी तय होने से साहिल बेहद नाराज था। उसे अदालत ने 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, दोपहिया वाहन और दोनों के मोबाइल फोन जब्त किए हैं।