एक दो नहीं शिंदे की 8 योजनाएं फडणवीस सरकार ने की बंद! विपक्ष बोला- ये सरकार बहुत ‘चालू’ है

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई ‘आनंदाचा शिधा’ समेत कुल आठ योजनाओं को वर्तमान की फडणवीस सरकार द्वारा बंद करने का आरोप विपक्ष ने लगाया है। इस बीच 'मुख्यमंत्री मेरा विद्यालय, सुंदर विद्यालय योजना' को भी बंद करने की जानकारी सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्कूलों का आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण करना था। लेकिन इस साल अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और योजना पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार ने इसपर ब्रेक लगा दिया है।