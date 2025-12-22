खुशखबरी: मुंबई से जुड़ेगा 840 km लंबा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे! नए महामार्ग पर 90000 करोड़ का खर्च

शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट में अब सतारा जिले को भी शामिल किया गया है। पहले यह मार्ग वर्धा के पावनार से शुरू होकर पत्रादेवी (गोवा सीमा) तक जाना था। अब इसे कोल्हापुर के चंदगड के रास्ते आगे ले जाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसकी मुंबई से कनेक्टिविटी है। लातूर के मुरुड में इसे 'जन कल्याण महामार्ग' से जोड़ा जाएगा। वर्धा से सांगली तक लातूर और सोलापुर के रास्ते जाने वाला करीब 442 किमी लंबा यह खंड, जन कल्याण महामार्ग और मुंबई-बार्शी रोड के जरिए मुंबई तक पहुंचने का नया और तेज विकल्प उपलब्ध कराएगा। भविष्य में इसे विरार-अलीबाग कॉरिडोर से भी जोड़ा जा सकता है।