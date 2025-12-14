130 km लंबाई, 15000 करोड़ का खर्च… मुंबई-पुणे के बीच बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में पूरा होगा सफर

Mumbai Pune New Expressway: महाराष्ट्र और खासकर मुंबई-पुणे के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम सड़क विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। इसमें सबसे खास है मुंबई-पुणे के बीच एक नया सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, जिसके पूरा होने पर दोनों महानगरों के बीच की यात्रा महज डेढ़ घंटे (90 मिनट) में पूरी की जा सकेगी।