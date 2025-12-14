130 km लंबाई, 15000 करोड़ का खर्च… मुंबई-पुणे के बीच बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में पूरा होगा सफर

महाराष्ट्र के लिए 1.5 लाख करोड़ के सड़क विकास कार्यों को मंजूरी (AI Image)
Mumbai Pune New Expressway: महाराष्ट्र और खासकर मुंबई-पुणे के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम सड़क विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। इसमें सबसे खास है मुंबई-पुणे के बीच एक नया सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, जिसके पूरा होने पर दोनों महानगरों के बीच की यात्रा महज डेढ़ घंटे (90 मिनट) में पूरी की जा सकेगी।
फिलहाल, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों का सफर पूरा करने में ढाई से तीन घंटे का समय लगता है। और अगर घाट सेक्शन में ट्रैफिक जाम हो जाए, तो यही समय चार से पांच घंटे तक भी पहुंच जाता है। इसके चलते सरकार ने नया एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया है। मौजूदा एक्सप्रेसवे के समानांतर यह नया 130 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा।
यह एक्सप्रेसवे जेएनपीए (JNPA) के पास अटल सेतु (Atal Setu) से शुरू होकर पुणे के शिवरे जंक्शन (Pune Shivare Junction) तक जाएगा। इसके पहले चरण में जेएनपीए के करीब पगोटे (Pagote) से पनवेल के चौक (Chowk) तक को पहले ही स्वीकृत मिल चुकी है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि इसके पूरे होने पर पुणे-मुंबई की यात्रा सिर्फ 90 मिनट की होगी। साथ ही, पुणे-मुंबई-बेंगलुरु की यात्रा 5.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। बता दें कि नितिन गडकरी को मौजूदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का आर्किटेक्ट माना जाता है, जो 2002 में खुला था और पूरे देश में इसकी काफी चर्चा हुई थी।
गडकरी ने एक और महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (Pune-Sambhajinagar Greenfield Expressway) की घोषणा की। यह एक्सप्रेसवे पुणे और छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) के बीच बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 16,318 करोड़ रुपये है। मंत्री ने दावा किया कि यह एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटाकर सिर्फ दो घंटे कर देगी।
इसके अलावा, इस परियोजना से छत्रपती संभाजीनगर और नागपुर के बीच की यात्रा भी ढाई से तीन घंटे में संभव हो पाएगी। पहले चरण में यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पुणे-अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर से होकर गुजरेगा, जबकि दूसरा रूट शिकरापुर (Shikrapur) से शुरू होकर अहिल्यानगर को बायपास करते हुए बीड जिले से निकलेगा। इस परियोजना से छत्रपति संभाजीनगर से नागपुर का सफर भी ढाई से तीन घंटे में पूरा किया जा सकेगा।
गडकरी ने नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी वर्ष के लिए राज्यभर में 1.5 लाख करोड़ रुपये के सड़क विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें से लगभग 50,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अकेले पुणे जिले के लिए स्वीकृत की गई हैं, जो अगले तीन महीनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है।
नितिन गडकरी ने बताया कि पुणे के विकास को गति देने के लिए सरकार कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इसमें तलेगांव-चाकन-शिकरापुर एलिवेटेड कॉरिडोर (Talegaon-Chakan-Shikrapur Elevated Corridor) भी शामिल है। यह एक चार-स्तरीय परियोजना होगी, जिसमें जमीनी पर सड़क, उस सड़क के ऊपर दो फ्लाईओवर और सबसे ऊपर मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। इसकी लागत 4,207 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही भूमिपूजन किया जाएगा।
