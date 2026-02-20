महाराष्ट्र: हल्दी समारोह में खूनी झड़प, दुल्हन पक्ष के 3 लोगों की हत्या, 3 गंभीर रूप से घायल

चश्मदीदों के अनुसार, हमला इतना अचानक और भीषण था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और शादी स्थल देखते ही देखते रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना की जांच पिंपलनेर पुलिस कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।