‘मेरी शादी क्यों नहीं करवा रही हो?’ महाराष्ट्र में शराब के नशे में धुत कलयुगी बेटे ने सगी बुजुर्ग मां को जिंदा जलाया, दर्दनाक मौत

देखते ही देखते मां-बेटे के बीच का यह विवाद इतना बढ़ गया कि नशे में पूरी तरह अंधा हो चुके प्रदीप के सिर पर खून सवार हो गया। आरोपी के मन में काफी समय से यह गलतफहमी और शक बैठ गया था कि उसकी मां ही उसकी शादी के आड़े आ रही है और जानबूझकर उसका घर नहीं बसने दे रही। इसी सनक के चलते विवाद के दौरान प्रदीप ने घर में रखा ज्वलनशील पदार्थ जिजाबाई के शरीर पर उड़ेल दिया और माचिस जलाकर उन्हें आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर जब तक आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, बुजुर्ग महिला बुरी तरह झुलस चुकी थीं। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।