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‘मेरी शादी क्यों नहीं करवा रही हो?’ महाराष्ट्र में शराब के नशे में धुत कलयुगी बेटे ने सगी बुजुर्ग मां को जिंदा जलाया, दर्दनाक मौत

Son Burns Mother Maharashtra: महाराष्ट्र के धुले में शादी न होने से नाराज एक रिक्शा चालक बेटे ने शराब के नशे में अपनी बुजुर्ग मां जिजाबाई को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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मुंबई

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Imran Ansari

May 24, 2026

Son Burns Mother Maharashtra

मृतक महिला और बेटे की फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया

Son Burns Mother: महाराष्ट्र के धुले जिले से मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां धुले तालुका के महिंदले गांव में शादी न कराने को लेकर उपजे विवाद में एक ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी ही सगी बुजुर्ग मां पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में गंभीर रूप से झुलसने के कारण इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। इस अमानवीय और दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

आधी रात को शराब के नशे में घर पहुंचा था आरोपी बेटा

पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान जिजाबाई भटू खैरनार-पाटील के रूप में हुई है, जो इलाके में अपने बेहद सरल और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात जिजाबाई हमेशा की तरह अपने घर के आंगन में बैठकर बेटे प्रदीप का इंतजार कर रही थीं। रात करीब डेढ़ बजे उनका 45 वर्षीय बेटा प्रदीप उर्फ दगडू भटू खैरनार-पाटील शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। घर आते ही उसने अपनी बुजुर्ग मां से तीखी बहस शुरू कर दी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, 'तुम मेरी शादी क्यों नहीं करवा रही हो?'

शादी न होने की सनक में मां को ही बना दिया निशाना

देखते ही देखते मां-बेटे के बीच का यह विवाद इतना बढ़ गया कि नशे में पूरी तरह अंधा हो चुके प्रदीप के सिर पर खून सवार हो गया। आरोपी के मन में काफी समय से यह गलतफहमी और शक बैठ गया था कि उसकी मां ही उसकी शादी के आड़े आ रही है और जानबूझकर उसका घर नहीं बसने दे रही। इसी सनक के चलते विवाद के दौरान प्रदीप ने घर में रखा ज्वलनशील पदार्थ जिजाबाई के शरीर पर उड़ेल दिया और माचिस जलाकर उन्हें आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर जब तक आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, बुजुर्ग महिला बुरी तरह झुलस चुकी थीं। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दिल दहला देने वाले इस दोहरे क्रूर कांड की सूचना मिलते ही धुले तालुका पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। फॉरेंसिक जांच के लिए मौके से अहम सबूत और ज्वलनशील पदार्थ के अवशेष इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य संदिग्ध आरोपी बेटे प्रदीप उर्फ दगडू खैरनार को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस की प्राथमिक जांच रिपोर्ट

धुले तालुका पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ हत्या और संबंधित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ है कि वारदात के वक्त आरोपी अत्यधिक शराब के नशे में था, हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि लंबे समय से चल रहे पारिवारिक कलह, मानसिक सनक और शराब की लत के कारण ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया।

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Published on:

24 May 2026 05:17 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘मेरी शादी क्यों नहीं करवा रही हो?’ महाराष्ट्र में शराब के नशे में धुत कलयुगी बेटे ने सगी बुजुर्ग मां को जिंदा जलाया, दर्दनाक मौत

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