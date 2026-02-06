गढ़चिरौली के जंगल में भीषण मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, C-60 कमांडो शहीद

महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में चल रहे बड़े नक्सल विरोधी अभियान से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह मुठभेड़ क्षेत्र से दो और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल तीन नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। मौके से एक एके-47 और एक सेल्फ लोडिंग राइफल (SLR) भी जब्त की गई है। फिलहाल तीनों मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो सकी है।