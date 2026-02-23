23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

एकनाथ शिंदे की एक और लोकप्रिय योजना पर ब्रेक! बुजुर्गों को लगा बड़ा झटका

Maharashtra Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत होते ही इसे वरिष्ठ नागरिकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला था। राज्यभर से हजारों बुजुर्गों ने पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आवेदन किए थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 23, 2026

Maharashtra Politics Devendra Fadnavis Eknath Shinde

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे (Photo: IANS)

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर योजनाओं को लेकर घमासान शुरू होने की उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' (Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana) को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा है कि शिंदे की इस लोकप्रिय योजना पर ब्रेक लग गया है, जिससे राज्य के हजारों ज्येष्ठ नागरिकों का तीर्थ यात्रा करने का सपना टूटता नजर आ रहा है।

जानकारी के मुताबिक, जालना जैसे जिलों में तो स्थिति यह है कि 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के हजारों आवेदन धूल फांक रहे हैं, जिससे महायुति सरकार के भीतर आपसी तालमेल की कमी पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

विपक्ष का आरोप है कि एकनाथ शिंदे की घेराबंदी करने के लिए उनके कार्यकाल की 'मेरा स्कूल, सुंदर स्कूल' और 'आनंदाचा शिधा' जैसी योजनाओं के बाद अब इसे भी ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है।

योजना की जमीनी हकीकत का अंदाजा जालना जिले के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। यहां इस योजना को जबरदस्त प्रतिसाद मिला और कुल 5,722 बुजुर्गों ने आवेदन किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से केवल 929 आवेदनों को ही मंजूरी मिल पाई है। शेष 4,793 आवेदन अब भी छानबीन की प्रक्रिया में या अधर में फंसे हुए हैं।

जिन 1,239 लाभार्थियों के आवेदन मंजूर हो चुके हैं, वे भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें यात्रा के लिए बुलावा कब आएगा। राज्य के अन्य जिलों में भी यही ही स्थिति बनी हुई है। जिससे बुजुर्गों के बीच यह संदेश जा रहा है कि योजना अब लगभग बंद होने के कगार पर है।

बजट सत्र में गूंजेगा मुद्दा

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि शिंदे सरकार के समय की योजनाओं का मुद्दा विपक्ष सदन में उठाएगा और फडणवीस सरकार से जवाब मांग सकता है। शिंदे समर्थकों और महायुति के अन्य घटकों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या फडणवीस सरकार इस योजना को दोबारा गति देती है या फिर यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। हजारों ज्येष्ठ नागरिकों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Feb 2026 02:11 pm

Published on:

23 Feb 2026 02:09 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / एकनाथ शिंदे की एक और लोकप्रिय योजना पर ब्रेक! बुजुर्गों को लगा बड़ा झटका

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘यादव जी की लव स्टोरी’ विवाद पर खेसारी लाल का बयान आया सामने, बोले- घूंसखोर पंडत भी तो…

फिल्म यादव जी की लव स्टोरी टाइटल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी खेसारी लाल यादव ने भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने पोस्ट में घूंसखोर पंडत को लेकर भी बात की है।
बॉलीवुड

लंदन में ब्रिटिश फिल्म अवॉर्ड्स ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, एक्टर की यादों ने सभी की आंखें की नम

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026
बॉलीवुड

एआर रहमान ने ‘छावा’ को कहा ‘बांटने वाली फिल्म’, अब राइटर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

एआर रहमान ने फिल्म छावा को लेकर एक बयान दिया था उन्होंने उसे बांटने वाली फिल्म बताया था। अब छावा के राइटर ने म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान को बेहद अनूठा जवाब दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड

Fact Check: बीमार सलीम खान से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन? जानें वायरल हो रही तस्वीर का सच

Amitabh Bachchan Meets Salim Khan
बॉलीवुड

उनके 11 बच्चे हों… ऐश्वर्या राय ने जब दिया था आराध्या को जन्म, सलमान ने दिया था हैरान करने वाला रिएक्शन

सलमान खान का एक पुराना रिएक्शन वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या के मां बनने पर बात की थी। उन्होंने जो कहा था वह सुनकर खुद जर्नलिस्ट भी हैरान रह गई थीं।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.