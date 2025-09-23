31 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में जमा होंगे 2215 करोड़, ‘अन्नदाता’ के लिए सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा (Marathwada Flood) और पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात गंभीर बना दिए हैं। बीड, जलगांव, अहिल्यानगर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई हिस्सों में खेत-खलिहान पानी में डूब गए हैं और कई गांवों में घरों तक पानी घुस आया है। अब तक 8 लोगों की मौत और 10 लोग घायल होने की पुष्टि हुई है। जबकि 100 से ज्यादा जानवरों के मारे जाने की आशंका है। प्रशासन युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालात की विस्तृत समीक्षा की और प्रभावित जिलों के बारे में जानकारी साझा की।