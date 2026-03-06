महाराष्ट्र: कक्षा 5 से 7 तक के छात्रों को बेहोश कर किया रेप! होस्टल में रैगिंग के नाम पर हैवानियत

पुलिस और जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घिनौनी करतूत पिछले सात महीनों से छात्रावास की चारदीवारी के भीतर चल रही थी। आरोप है कि कक्षा 10 के सात छात्र, उसी हॉस्टल में रहने वाले कक्षा 5 से 7 तक के छोटे बच्चों को डराते-धमकाते थे और उन्हें नशीली दवा पिलाकर उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध (Unnatural Sex) बनाते थे। डर के कारण पीड़ित छात्र महीनों तक चुप्पी साधे रहे, लेकिन जब यह मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया।