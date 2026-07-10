महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के कर्जमाफी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की

Devendra Fadnavis farmer loan waiver: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के किसानों के हक में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में घोषणा की कि नवीनतम कृषि कर्जमाफी योजना के तहत लगाई गई '2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा' की शर्त को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सरकार के इस कदम से उन हजारों किसानों को सीधा फायदा होगा, जो कर्ज की रकम 2 लाख रुपये से अधिक होने के कारण इस योजना के दायरे से बाहर हो गए थे। विपक्ष के 'अंतिम सप्ताह प्रस्ताव' पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, ने इस बड़े बदलाव का एलान किया।