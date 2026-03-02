Maharashtra HSC Paper Leak: फिजिक्स-केमेस्ट्री के बाद गणित… परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा पेपर, प्रिंसिपल गिरफ्तार

हालांकि, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसे पेपर लीक मानने से इनकार किया है। नागपुर मंडल के अध्यक्ष शिवलिंग पाटवे ने कहा कि यह मामला कॉपी केस जैसा है। उनका कहना है कि छात्र पहले से परीक्षा हॉल में मौजूद थे, इसलिए व्हाट्सएप पर आये पेपर का दुरुपयोग संभव नहीं था। बोर्ड इस मामले में दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। फिलहाल पुनर्परीक्षा (re-examination) की कोई संभावना नहीं है।