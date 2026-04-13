Kalyan Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग 61 पर भयानक हादसा, एक झटके में 11 जिंदगियां खत्म! सामने आई बड़ी चूक

इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों में भारी रोष देखा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस पुल पर यह एक्सीडेंट हुआ, वहां एक ही लेन से वाहन आ जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि पुल को जल्दबाजी में शुरू किया गया था। इस पुल से वहां तेजी से गुजरते थे, जिसके कारण यह भयानक हादसा हुआ।