महाराष्ट्र: नए साल के पहले ही दिन भीषण हादसा, अलाव ताप रहे लोगों पर चढ़ी इनोवा, 3 की मौत

महाराष्ट्र में तेज रफ्तार इनोवा ने कई लोगों को रौंदा (AI Image)
Pune-Bengaluru Highway Accident: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नए साल 2026 का सूरज निकलने से पहले ही एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तावड़े होटल चौक के पास आज (1 जनवरी) सुबह एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे कुछ लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक, यह भयानक हादसा आज सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुआ। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कुछ लोग सड़क किनारे अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे। इसी दौरान कोल्हापुर शहर की ओर आ रही एक सफेद रंग की बेकाबू इनोवा कार ने अपना नियंत्रण खो दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि कार सीधे लोगों के ऊपर चढ़ गई।
हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शाहूपुरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी पीड़ितों को अस्पताल भेजा, जहां दिलीप पवार (65), सुधीर कांबले (41) और विनय गौड़ (27) को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
हादसे के बाद इनोवा चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सीपीआर अस्पताल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ शाहूपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ठाणे शहर का है। उधर, हादसे की खबर मिलते ही पीड़ित परिवारों में मातम पसर गया है।
शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी चालक पुणे की ओर जा रहा था और किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह भयानक हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
