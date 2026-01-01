महाराष्ट्र: नए साल के पहले ही दिन भीषण हादसा, अलाव ताप रहे लोगों पर चढ़ी इनोवा, 3 की मौत

Pune-Bengaluru Highway Accident: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नए साल 2026 का सूरज निकलने से पहले ही एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तावड़े होटल चौक के पास आज (1 जनवरी) सुबह एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे कुछ लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।