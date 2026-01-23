Satara: लव ट्रायंगल में युवक की हत्या, शव काटकर नदी में फेंका, शादीशुदा प्रेमिका ही निकली मास्टरमाइंड

महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। फलटण तहसील के सोमंथली में एक 27 वर्षीय युवक की न केवल बेरहमी से हत्या की गई, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उसके शव को लकड़ी काटने वाली मशीन से टुकड़े-टुकड़े कर नदी और तालाब में फेंक दिया गया।