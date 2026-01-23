Satara: लव ट्रायंगल में युवक की हत्या, शव काटकर नदी में फेंका, शादीशुदा प्रेमिका ही निकली मास्टरमाइंड

महाराष्ट्र में अवैध रिश्तों के चलते युवक की बेरहमी से हत्या, शव के किए टुकड़े (AI Image)
महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। फलटण तहसील के सोमंथली में एक 27 वर्षीय युवक की न केवल बेरहमी से हत्या की गई, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उसके शव को लकड़ी काटने वाली मशीन से टुकड़े-टुकड़े कर नदी और तालाब में फेंक दिया गया।
मृतक की पहचान सतीश उर्फ अप्पा दादासो दडस (27) के तौर पर हुई है। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है, वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह पूरा हत्याकांड लव ट्रायंगल और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है।
शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी महिला के अपने पति के अलावा दो और पुरुषों के साथ अवैध संबंध थे। मृतक सतीश उस महिला का दूसरा प्रेमी था। सतीश कथित तौर पर महिला को ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे वह तंग आ चुकी थी।
जिसके बाद महिला ने अपने पति लखन बुधावले और अपने पहले प्रेमी सतीश माने के साथ मिलकर सतीश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
14 जनवरी को मकर संक्रांति को आरोपियों ने सतीश को मिलने के लिए बुलाया और लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उसे सुनसान इलाके में ले जाकर सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई।
हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने लकड़ी काटने वाली मशीन से सतीश के शव के कई टुकड़े किए। इन टुकड़ों को बोरियों में भरकर कुछ को नीरा नदी में और कुछ को एक खेत में बने तालाब में फेंक दिया।
21 जनवरी को सतीश के भाई द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद फलटण ग्रामीण पुलिस ने जांच तेज की। तकनीकी विश्लेषण और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने संदेह के घेरे में आई महिला को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस ने अब तक इस मामले में तीनों मुख्य आरोपियों- रेखा बुधावले, लखन बुधावले और सतीश तुकाराम माने को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नदी और तालाब से शव के अवशेष बरामद कर लिए हैं और मामले की गहन जांच जारी है।
