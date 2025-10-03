Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र में केमिकल कंपनी में भीषण आग, एक के बाद एक कई धमाके, दहल उठा पूरा इलाका

Solapur Chemical Factory Fire: सोलापुर एमआईडीसी स्थित एक कंपनी में भीषण आग लग गई है। कुछ कर्मचारियों के अंदर फंसे होने की भी आशंका है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 03, 2025

Solapur Factory Fire

सोलापुर फैक्ट्री में भयानक आग (Patrika Photo)

महाराष्ट्र (Maharashtra Fire) के सोलापुर जिले के चिंचोली एमआईडीसी क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण हादसा हुआ, जब तुलजाई एसोसिएट नामक केमिकल कंपनी में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कंपनी परिसर से एक के बाद एक जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगीं। इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, आग लगने के समय कंपनी के भीतर कुछ कर्मचारी मौजूद थे। आशंका जताई जा रही है कि उनमें से कुछ लोग अंदर ही फंसे हो सकते हैं। हालांकि बाकी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है।

कंपनी परिसर से उठते धुएं और लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि अंदर की स्थिति कैसी है। प्रशासन ने एहतियातन आम लोगों को घटनास्थल के पास जाने से रोक दिया है।

सोलापुर में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग (Patrika Photo)

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि यह आग केमिकल कंपनी में लगी होने के कारण तेजी से फैल रही है। बताया जा रहा है कि अंदर ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग बुझाने में कठिनाई आ रही है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

इससे पहले महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक व्यावसायिक परिसर में स्थित प्लास्टिक कंपनी में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग सोमवार सुबह 11 बजे वागले एस्टेट क्षेत्र स्थित सेंट्रम बिजनेस स्क्वायर में एक कंपनी के कार्यालय में लगी। आग सेंट्रम बिजनेस स्क्वायर के ‘ए’ विंग की दूसरी मंजिल पर स्थित मेसर्स निखीदीप प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रशासनिक कार्यालय में लगी थी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग और ठाणे आपदा प्रबंधन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। दोपहर एक बजे तक आग पूरी तरह बुझ गई। सौभाग्य से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Oct 2025 07:37 pm

Published on:

03 Oct 2025 07:30 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में केमिकल कंपनी में भीषण आग, एक के बाद एक कई धमाके, दहल उठा पूरा इलाका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीरियल चाइल्ड रेपिस्ट सलामत अली गिरफ्तार, दो बच्चियों के रेप और हत्या का है आरोप

Bhiwandi Rape Murde Salamat Ali
क्राइम

डेटिंग डेज से लेकर, चाय बनाने तक, परिणीति चोपड़ा के सवालों ने की राघव चड्ढा की बोलती बंद

Pariniti Chopda Fake Talk Show
बॉलीवुड

त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट

त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट
बॉलीवुड

लाडली बहनों के लिए एक और नियम, हर महीने पैसे पाने के लिए करना होगा ये काम

Maharashtra Ladli Behna Yojana update
मुंबई

रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू… Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबोगरीब हरकतें, वीडियो वायरल

रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू... Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबो-गरीब हरकतें, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.