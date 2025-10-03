महाराष्ट्र में केमिकल कंपनी में भीषण आग, एक के बाद एक कई धमाके, दहल उठा पूरा इलाका

सोलापुर फैक्ट्री में भयानक आग (Patrika Photo)
महाराष्ट्र (Maharashtra Fire) के सोलापुर जिले के चिंचोली एमआईडीसी क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण हादसा हुआ, जब तुलजाई एसोसिएट नामक केमिकल कंपनी में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कंपनी परिसर से एक के बाद एक जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगीं। इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, आग लगने के समय कंपनी के भीतर कुछ कर्मचारी मौजूद थे। आशंका जताई जा रही है कि उनमें से कुछ लोग अंदर ही फंसे हो सकते हैं। हालांकि बाकी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है।
कंपनी परिसर से उठते धुएं और लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि अंदर की स्थिति कैसी है। प्रशासन ने एहतियातन आम लोगों को घटनास्थल के पास जाने से रोक दिया है।
घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि यह आग केमिकल कंपनी में लगी होने के कारण तेजी से फैल रही है। बताया जा रहा है कि अंदर ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग बुझाने में कठिनाई आ रही है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
इससे पहले महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक व्यावसायिक परिसर में स्थित प्लास्टिक कंपनी में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग सोमवार सुबह 11 बजे वागले एस्टेट क्षेत्र स्थित सेंट्रम बिजनेस स्क्वायर में एक कंपनी के कार्यालय में लगी। आग सेंट्रम बिजनेस स्क्वायर के ‘ए’ विंग की दूसरी मंजिल पर स्थित मेसर्स निखीदीप प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रशासनिक कार्यालय में लगी थी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग और ठाणे आपदा प्रबंधन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। दोपहर एक बजे तक आग पूरी तरह बुझ गई। सौभाग्य से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
