महाराष्ट्र में केमिकल कंपनी में भीषण आग, एक के बाद एक कई धमाके, दहल उठा पूरा इलाका

इससे पहले महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक व्यावसायिक परिसर में स्थित प्लास्टिक कंपनी में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग सोमवार सुबह 11 बजे वागले एस्टेट क्षेत्र स्थित सेंट्रम बिजनेस स्क्वायर में एक कंपनी के कार्यालय में लगी। आग सेंट्रम बिजनेस स्क्वायर के ‘ए’ विंग की दूसरी मंजिल पर स्थित मेसर्स निखीदीप प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रशासनिक कार्यालय में लगी थी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग और ठाणे आपदा प्रबंधन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। दोपहर एक बजे तक आग पूरी तरह बुझ गई। सौभाग्य से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।