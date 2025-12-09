शारीरिक संबंध बनाओ, सैलरी बढ़ा दूंगा… संविदा नर्स से अधिकारी ने की गंदी डिमांड, उसने पिया जहर

अधिकारी से परेशान होकर संविदा नर्स ने उठाया खौफनाक कदम (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले (Gadchiroli News) से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक संविदा नर्स ने अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के लगातार दबाव के कारण कथित तौर पर जहर खा लिया। वह गढ़चिरौली के मुलचेरा (Mulchera) तालुका उपकेंद्र में कार्यरत थी। आरोपी अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल, 45 वर्षीय पीड़ित नर्स का गढ़चिरौली के जिला सामान्य अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से स्वास्थ्य महकमे में सनसनी फैल गई है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला पिछले कई वर्षों से तालुका के एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में संविदा नर्स के तौर पर काम करती हैं। जानकारी के अनुसार, उसकी वेतन वृद्धि पिछले दो साल से रुकी हुई थी। इसी सिलसिले में वह तालुका स्वास्थ्य अधिकारी से व्हाट्सएप पर संपर्क करती थीं।
आरोप है कि स्वास्थ्य अधिकारी ने चैटिंग के दौरान वेतन बढ़ाने के बदले उससे बार-बार शारीरिक संबंध की मांग की। यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था, जिससे वह बहुत तनाव में थी। सोमवार को वह अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट आई। रात को खाना खाने के बाद जब परिवार के लोग सो गए तो उसने कोई जहरीला पदार्थ पी लिया।
तबियत बिगड़ने पर परिजन तुरंत उसे ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी अस्पताल पहुंची और छानबीन शुरू की।
इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि आरोपी और पीड़िता के अश्लील चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स भी सामने आए है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवार ने अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
पीड़िता के पति ने संबंधित अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी उनकी पत्नी पर यह कहकर दबाव डाल रहा था कि अगर वह उसकी बात मान लेगी, तो वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इसी मानसिक दबाव के कारण उसने अपनी जान देने की कोशिश की।
पीड़ित महिला के बयान के आधार पर गढ़चिरौली पुलिस ने देर रात आरोपी अधिकारी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग ने भी कड़ा रुख अपनाया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रताप शिंदे ने कहा है कि पुलिस शिकायत की प्रति मिलते ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरंत कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाएगा। ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
