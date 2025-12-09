शारीरिक संबंध बनाओ, सैलरी बढ़ा दूंगा… संविदा नर्स से अधिकारी ने की गंदी डिमांड, उसने पिया जहर

आरोप है कि स्वास्थ्य अधिकारी ने चैटिंग के दौरान वेतन बढ़ाने के बदले उससे बार-बार शारीरिक संबंध की मांग की। यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था, जिससे वह बहुत तनाव में थी। सोमवार को वह अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट आई। रात को खाना खाने के बाद जब परिवार के लोग सो गए तो उसने कोई जहरीला पदार्थ पी लिया।