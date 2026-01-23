महाराष्ट्र में मंत्री के बेटे ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, HC ने सरकार को लगाई थी फटकार, इस मामले में फरार था आरोपी

Maharashtra News: महाराष्ट्र में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी थी, कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि क्या राज्य में कानून का राज है और क्या मुख्यमंत्री इतने बेबस हैं कि एक कैबिनेट मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। कोर्ट के इसी टिप्पणी के बाद मंत्री के बेटे को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने जस्टिस माधव जामदार की एकल पीठ को को सूचित किया कि मंत्री का बेटा पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि सरेंडर करने के लिए विकास गोगावले, महेश गोगावले और छह अन्य आरोपी महाड़ सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे।