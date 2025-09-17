छगन भुजबल को सदन घोटाला मामले में राहत, लेकिन बेनामी संपत्ति केस में लगा झटका, कोर्ट ने क्या कहा?

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ गयीं है। दरअसल मुंबई की विशेष अदालत ने एक बार फिर से उनसे जुड़ा बेनामी संपत्ति का मामला बहाल कर दिया है। यह वही मामला है जिसे 2021 में आयकर विभाग ने भुजबल, उनके बेटे पंकज, रिश्तेदार समीर और उनसे जुड़ी तीन कंपनियों- आर्मस्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, परवेश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और देविशा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज किया था।