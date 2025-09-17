Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

छगन भुजबल को सदन घोटाला मामले में राहत, लेकिन बेनामी संपत्ति केस में लगा झटका, कोर्ट ने क्या कहा?

Maharashtra Politics: मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल से जुड़ा बेनामी संपत्ति का मामला बहाल कर दिया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 17, 2025

Chhagan Bhujbal News
अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल (Photo: IANS)

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ गयीं है। दरअसल मुंबई की विशेष अदालत ने एक बार फिर से उनसे जुड़ा बेनामी संपत्ति का मामला बहाल कर दिया है। यह वही मामला है जिसे 2021 में आयकर विभाग ने भुजबल, उनके बेटे पंकज, रिश्तेदार समीर और उनसे जुड़ी तीन कंपनियों- आर्मस्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, परवेश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और देविशा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज किया था।

अदालत ने साफ कहा है कि इस मामले को पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर रद्द किया था, न कि आरोपों की सच्चाई पर विचार करने के बाद। यही वजह है कि अब इसे अपने मूल चरण में बहाल किया गया है। अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को विशेष एमपी/एमएलए अदालत में होगी।

आयकर विभाग का आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2010-11 के दौरान भुजबल और उनके परिवार ने कथित तौर पर बेनामी लेनदेन किए और कंपनियों के जरिए संपत्ति अर्जित की। इनमें मुंबई और नासिक की गिरना शुगर मिल्स की संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनका संबंध सीधे भुजबल परिवार से जोड़ा गया था।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्री ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती
मुंबई
Devendra Fadnavis Maharashtra

पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका स्वीकार हो जाने के बाद स्थिति बदल गई और मामले को फिर से शुरू करने का रास्ता खुल गया।

विशेष अदालत के न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि कार्यवाही पहले केवल तकनीकी कारणों से रोकी गई थी। अदालत ने यह भी साफ किया कि उनके पास मूल कार्यवाही को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

इस आदेश के अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट से मंगलवार को छगन भुजबल और उनके परिवार को राहत भी मिली है। अदालत ने कथित महाराष्ट्र सदन घोटाले के संबंध में मुंबई की एक कंपनी और उसके दो निदेशकों के खिलाफ दर्ज ईडी की शिकायत और आरोपपत्र को मंगलवार को खारिज कर दिया।

जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की पीठ ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों को जुलाई 2021 में एक विशेष अदालत एसीबी द्वारा दर्ज मामले में बरी कर चुकी है और इसलिए पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अनुसूचित मामला कायम नहीं रह सकता।

हाईकोर्ट ने चमनकर एंटरप्राइजेज और उसके दो निदेशकों कृष्ण शांताराम चमनकर और प्रसन्ना शांताराम चमनकर की याचिका स्वीकार कर ली। कंपनी और उसके निदेशकों पर नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण के ठेके में अनियमितताओं के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

आरोप है कि उक्त ठेके के बदले, चमनकर ने महाराष्ट्र के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल के परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर रिश्वत दी थी। लेकिन विशेष अदालत ने 2021 में एसीबी द्वारा दर्ज मामले को रद्द करते हुए आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि ठेका देने में कोई अनियमितता हुई है ऐसा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 11:12 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / छगन भुजबल को सदन घोटाला मामले में राहत, लेकिन बेनामी संपत्ति केस में लगा झटका, कोर्ट ने क्या कहा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.