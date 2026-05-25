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बकरीद पर बकरे की फोटो की कुर्बानी दें, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिमों को दिया सुझाव

Nitesh Rane On Bakrid Virtual Qurbani: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बकरीद पर सड़कों और नालियों में खून बहने और गंदगी का हवाला देते हुए मुस्लिम समुदाय से बकरे की असली कुर्बानी के बजाय उसके फोटो की 'वर्चुअल कुर्बानी' देने की विवादित अपील की है।

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मुंबई

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Imran Ansari

May 25, 2026

nitesh rane

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिमों को दिया सुझाव

Maharashtra Minister Bakrid Statement: महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और नया बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा है कि इस बार लोग बकरीद पर पारंपरिक तरीके से बकरे काटने के बजाय 'वर्चुअल कुर्बानी' (Digital Qurbani) दें, यानी बकरे की असली हत्या करने के बजाय उसके फोटो या तस्वीर की कुर्बानी दी जानी चाहिए।

अपने इस सुझाव के पीछे तर्क देते हुए राणे ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि बकरीद के त्योहार के बाद शहरों की सड़कों और नालियों में हर तरफ खून बहता हुआ नजर आता है, जिससे न केवल भारी गंदगी फैलती है बल्कि आम लोगों और स्थानीय प्रशासन को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता और पर्यावरण का हवाला देते हुए मंत्री ने इस बार ब्लडलेस (खून-खराबे से मुक्त) त्योहार मनाने की बात कही है, हालांकि उनके इस बयान पर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं।

आपको बता दें कि नितेश राणे ने बकरीद के दौरान कथित तौर पर गोमांस की बिक्री और तस्करी को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'बकरीद के नाम पर कई जगहों पर गोमांस बेचा जाता है। मैं वारिस पठान से कहना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो जाकर देखें कि कहां-कहां गोमांस का इस्तेमाल हो रहा है और कहां गायों की तस्करी की जा रही है।' राणे के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है।

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Updated on:

25 May 2026 05:12 pm

Published on:

25 May 2026 05:04 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बकरीद पर बकरे की फोटो की कुर्बानी दें, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिमों को दिया सुझाव

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