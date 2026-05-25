बकरीद पर बकरे की फोटो की कुर्बानी दें, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिमों को दिया सुझाव

अपने इस सुझाव के पीछे तर्क देते हुए राणे ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि बकरीद के त्योहार के बाद शहरों की सड़कों और नालियों में हर तरफ खून बहता हुआ नजर आता है, जिससे न केवल भारी गंदगी फैलती है बल्कि आम लोगों और स्थानीय प्रशासन को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता और पर्यावरण का हवाला देते हुए मंत्री ने इस बार ब्लडलेस (खून-खराबे से मुक्त) त्योहार मनाने की बात कही है, हालांकि उनके इस बयान पर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं।