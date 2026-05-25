बकरीद पर बकरे की फोटो की कुर्बानी दें, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिमों को दिया सुझाव

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिमों को दिया सुझाव
Maharashtra Minister Bakrid Statement: महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और नया बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। मंत्री नितेश राणे ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा है कि इस बार लोग बकरीद पर पारंपरिक तरीके से बकरे काटने के बजाय 'वर्चुअल कुर्बानी' (Digital Qurbani) दें, यानी बकरे की असली हत्या करने के बजाय उसके फोटो या तस्वीर की कुर्बानी दी जानी चाहिए।
अपने इस सुझाव के पीछे तर्क देते हुए राणे ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि बकरीद के त्योहार के बाद शहरों की सड़कों और नालियों में हर तरफ खून बहता हुआ नजर आता है, जिससे न केवल भारी गंदगी फैलती है बल्कि आम लोगों और स्थानीय प्रशासन को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता और पर्यावरण का हवाला देते हुए मंत्री ने इस बार ब्लडलेस (खून-खराबे से मुक्त) त्योहार मनाने की बात कही है, हालांकि उनके इस बयान पर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं।
आपको बता दें कि नितेश राणे ने बकरीद के दौरान कथित तौर पर गोमांस की बिक्री और तस्करी को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'बकरीद के नाम पर कई जगहों पर गोमांस बेचा जाता है। मैं वारिस पठान से कहना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो जाकर देखें कि कहां-कहां गोमांस का इस्तेमाल हो रहा है और कहां गायों की तस्करी की जा रही है।' राणे के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है।
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