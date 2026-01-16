भाजपा का डंका, लेकिन फडणवीस के भाई की हुई हार; डॉन अरुण गवली की बेटी भी पराजित

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के आज आ रहे चुनावी नतीजों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ राज्य भर में भाजपा और उसके गठबंधन की लहर दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े दिग्गजों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला परिणाम अमरावती से सामने आया और मुंबई से भी एक चर्चित चेहरे को हार झेलनी पड़ी है।