महाराष्ट्र: नासिक में बस और पिकअप की भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत, 20 घायल

महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव-मनमाड हाईवे पर सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। एक प्राइवेट ट्रेवल्स बस और पिकअप वाहन के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 20 से अधिक यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मालेगांव तालुका के वरहाणे गांव के पास तड़के करीब 3 बजे हुई। पुणे से मालेगांव की ओर आ रही एक निजी बस और सामने से आ रहे पिकअप वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन बस के अगले हिस्से में बुरी तरह घुस गया, जिससे बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।
हादसे के वक्त बस में सवार यात्री सो रहे थे। अचानक हुई इस जोरदार भिड़ंत के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। इस भीषण टक्कर में चार यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, दो यात्रियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बस में सवार अन्य यात्रियों को भी चोटें आई है और उनका उपचार जारी है।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक और पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे। क्रेन, गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद से वाहनों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तुरंत मालेगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
इस दुर्घटना के कारण मालेगांव-मनमाड मार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर रास्ता खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
