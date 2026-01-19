महाराष्ट्र: नासिक में बस और पिकअप की भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत, 20 घायल

मिली जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मालेगांव तालुका के वरहाणे गांव के पास तड़के करीब 3 बजे हुई। पुणे से मालेगांव की ओर आ रही एक निजी बस और सामने से आ रहे पिकअप वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन बस के अगले हिस्से में बुरी तरह घुस गया, जिससे बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।