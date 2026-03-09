Maharashtra: मुझे खुश करो… नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में एनसीपी नेता गिरफ्तार       

अजित पवार गुट के नेता दिवाकर गमे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार यह सिलसिला साल 2022 से शुरू हुआ था। उस समय पीड़िता की उम्र महज 17 वर्ष थी और वह नाबालिग थी। आरोपी दिवाकर गमे ने युवती के परिवार से अपनी जान-पहचान का फायदा उठाया और उसे अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया। बदनामी के डर से पीड़िता लंबे समय तक खामोश रही, लेकिन आरोपी की हरकतें बढ़ती गईं। हाल ही में आरोपी ने पीड़िता को मोबाइल पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर परेशान करना शुरू कर दिया था।