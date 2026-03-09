9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Maharashtra: मुझे खुश करो… नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में एनसीपी नेता गिरफ्तार       

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिवाकर गमे को एक नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 09, 2026

NCP Leader Diwakar Game Wardha

एनसीपी नेता दिवाकर गमे पोक्सो केस में गिरफ्तार (Photo: Social Media)

महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता दिवाकर गमे को एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गमे पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को नौकरी दिलाने का लालच देकर पिछले तीन सालों से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

अश्लील वीडियो भेजते ही टूटा सब्र का बांध

अजित पवार गुट के नेता दिवाकर गमे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार यह सिलसिला साल 2022 से शुरू हुआ था। उस समय पीड़िता की उम्र महज 17 वर्ष थी और वह नाबालिग थी। आरोपी दिवाकर गमे ने युवती के परिवार से अपनी जान-पहचान का फायदा उठाया और उसे अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया। बदनामी के डर से पीड़िता लंबे समय तक खामोश रही, लेकिन आरोपी की हरकतें बढ़ती गईं। हाल ही में आरोपी ने पीड़िता को मोबाइल पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर परेशान करना शुरू कर दिया था।

पुलिस की कार्रवाई और राजनीतिक रसूख

लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने पुलगाव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 मार्च की शाम को दिवाकर गमे को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिससे कई चौंकाने वाले सबूत मिलने की उम्मीद है।

बता दें कि दिवाकर गमे 'महाज्योति' संस्थान के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और ओबीसी आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें राज्य सरकार के एक बड़े मंत्री व एनसीपी नेता का करीबी माना जाता है।

पार्टी की कार्रवाई पर टिकी नजरें

इस घटना के बाद वर्धा समेत पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि एनसीपी अपने नेता के खिलाफ क्या कड़ा कदम उठाती है। फ़िलहाल उपविभागीय पुलिस अधिकारी मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। इस मामले में कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Mar 2026 09:06 am

Published on:

09 Mar 2026 09:05 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra: मुझे खुश करो… नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में एनसीपी नेता गिरफ्तार       

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाल-बाल बची अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना की जान, घर पर हुई 10 राउंड फायरिंग

38 years old American pop Singer Rihanna house 10 round firing In Los Angeles singer narrowly escaped death
हॉलीवुड

अनुराग डोभाल ने किया Suicide Attempt तो फूट-फूटकर रोईं ये फेमस एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे साथ भी…

Anurag Dobhal suicide attempt bollywood this actress cry youtuber critical condition said we lived in the same house
बॉलीवुड

गोबर खिलाया, गालियां दी… पुणे में ‘गौ रक्षकों’ की गुंडागर्दी, AIMIM ने कहा- सरकार ने खुली छूट दे रखी है

cow vigilantes truck driver assault video
मुंबई

Jr. NTR को लेकर अस्पताल में मची अफरा-तफरी, गुस्साए फैंस ने एस्केलेटर तोड़ा, हुआ वायरल

Jr. NTR को लेकर अस्पताल में मची अफरा-तफरी, गुस्साए फैंस ने एस्केलेटर तोड़ा, हुआ वायरल
बॉलीवुड

T20 वर्ल्डकप भारत ही जीतेगा… अमिताभ बच्चन ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पोस्ट में बताया कारण

Amitabh Bachchan Predicted On T20 World Cup 2026 won india now revealed how he know
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.