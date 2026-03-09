गोबर खिलाया, गालियां दी… पुणे में ‘गौ रक्षकों’ की गुंडागर्दी, AIMIM ने कहा- सरकार ने खुली छूट दे रखी है

पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक ने अपनी प्रारंभिक शिकायत में इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।