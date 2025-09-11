Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Maharashtra New Governor: जानें कौन है आचार्य देवव्रत? जो 6 साल में महाराष्ट्र के बने चौथे राज्यपाल

Maharashtra New Governor Acharya Devvrat : गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 11, 2025

Governor Acharya Devvrat
राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Photo: IANS)

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Maharashtra Governor Acharya Devvrat) को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। वहीं, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद सीपी राधाकृष्णन (Vice President CP Radhakrishnan) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्‍तीफा दे दिया है।

निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उनसे पहले 18 फरवरी 2023 से रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। रमेश बैस से पहले भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) 9 सितंबर 2019 से 12 फरवरी 2023 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार संभाला।

इंडिया गठबंधन के मित्रों को ‘स्पेशल थैंक्स’… NDA के बड़े नेता ने क्यों कहा ऐसा, राहुल गांधी का भी किया जिक्र
मुंबई
Vice President cp radhakrishnan

कौन है आचार्य देवव्रत?

66 वर्षीय आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं और अब उन्हें महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इससे पहले वे अगस्त 2015 से जुलाई 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। जुलाई 2019 से उन्होंने गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पीएम मोदी से की मुलाकात (Photo: IANS/File)

आचार्य देवव्रत शैक्षणिक योग्यता के मामले में भी बेहद समृद्ध पृष्ठभूमि रखते हैं। उनके पास इतिहास और हिंदी में मास्टर्स की डिग्री है, साथ ही उन्होंने बीएड और योग विज्ञान में डिप्लोमा भी किया है। इसके अलावा वे नेचुरोपैथी और योग विज्ञान के डॉक्टर भी हैं। प्राकृतिक खेती और स्वदेशी गौवंश सुधार के क्षेत्र में भी उनका व्यापक योगदान रहा है।

वर्तमान में आचार्य देवव्रत गुजरात की कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं। इनमें गुजरात यूनिवर्सिटी, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सहित कई अन्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।

NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन पर शरद पवार ने बोला हमला, कहा- वो पद की गरिमा कैसे रखेंगे…
मुंबई
NCP Sharad Pawar

Updated on:

11 Sept 2025 04:26 pm

Published on:

11 Sept 2025 04:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra New Governor: जानें कौन है आचार्य देवव्रत? जो 6 साल में महाराष्ट्र के बने चौथे राज्यपाल

