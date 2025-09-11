Maharashtra New Governor: जानें कौन है आचार्य देवव्रत? जो 6 साल में महाराष्ट्र के बने चौथे राज्यपाल

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Maharashtra Governor Acharya Devvrat) को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। वहीं, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद सीपी राधाकृष्णन (Vice President CP Radhakrishnan) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्‍तीफा दे दिया है।