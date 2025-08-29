NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन पर शरद पवार ने बोला हमला, कहा- वो पद की गरिमा कैसे रखेंगे…

इधर, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव को देश के लिए अहम बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को सर्वसम्मति से वोट देगी। हमें उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मतदान करना होगा। हमें उस पद के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है।