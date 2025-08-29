Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन पर शरद पवार ने बोला हमला, कहा- वो पद की गरिमा कैसे रखेंगे…

शरद पवार ने कहा कि जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे, उस समय एक आदिवासी मुख्यमंत्री को राजभवन के अंदर से गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 29, 2025

NCP Sharad Pawar
शरद पवार (Photo- IANS)

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को पवार ने कहा कि जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे, उस समय एक आदिवासी मुख्यमंत्री को राजभवन के भीतर ही गिरफ्तार किया गया था। यह घटना दिखाती है कि वह संवैधानिक संस्थाओं और उनकी गरिमा को लेकर किस तरह का विचार रखते हैं।

वरिष्ठ नेता पवार ने यह टिप्पणी विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी से अपने आवास पर मुलाकात के बाद की। उन्होंने कहा, "मैं राज्यपाल के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन यह नहीं भूल सकता कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजभवन के अंदर हुई थी। और अब ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। वह भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की गरिमा को कैसे बरकरार रखेंगे?"

पवार ने विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी की सराहना करते हुए कहा, "वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने हमेशा आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने वाले फैसले दिए। उनका उम्मीदवार बनना हमारे लिए गर्व की बात है। जीत-हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखना।"

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति चुनाव: शरद पवार और उद्धव ठाकरे क्या NDA का देंगे साथ? फडणवीस के फोन से गरमाई सियासत
मुंबई
Devendra Fadnavis meets CP Radhakrishnan

उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें फोन कर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन की अपील की थी। पवार ने कहा, "मुख्यमंत्री का कहना है कि चूंकि उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसलिए हम सभी को उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन यह हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है।"

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा?

इधर, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव को देश के लिए अहम बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को सर्वसम्मति से वोट देगी। हमें उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मतदान करना होगा। हमें उस पद के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रहे राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो संख्याबल भाजपा नीत एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष इसे विचारधाराओं की लड़ाई बताते हुए पूरी ताकत से मुकाबले में उतरा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2025 06:38 pm

Published on:

29 Aug 2025 06:37 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन पर शरद पवार ने बोला हमला, कहा- वो पद की गरिमा कैसे रखेंगे…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.