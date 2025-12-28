बेटे की चाहत, हिंदी बोलना… मां ने 6 साल की बेटी को मार डाला, वजह जानकर दहल उठेगा दिल

'ममता' जिसे हर बच्चे के लिए सबसे मजबूत ढाल माना जाता है, उसी ममता पर इस बार सवाल खड़े हो गए। जिस गोद में एक मासूम को सबसे ज्यादा सुकून और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उसी ने उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली। नवी मुंबई के कलंबोली (Kalamboli) इलाके से एक बेहद विचलित करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 30 वर्षीय महिला को अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की वजह बेटी का ठीक से मराठी न बोल पाना और महिला की बेटे की चाहत बताई जा रही है।