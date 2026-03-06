महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा कौन हैं? त्रिपुरा के राजघराने से पहुंचे राजभवन, दिलचस्प है सियासी सफर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत के एक अनुभवी और मंझे हुए राजनेता के रूप में पहचाने जाने वाले जिष्णु देव वर्मा ने त्रिपुरा की राजनीति में दशकों तक अहम भूमिका निभाई है। अब वे देश के महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य महाराष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे।