पानीपुरी खाने गई युवती पर एसिड अटैक! पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, पीड़िता ही निकली मास्टरमाइंड

महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में रविवार (12 अप्रैल) को हुई एक कथित एसिड अटैक की घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी। 21 वर्षीय युवती पर सरेआम एसिड फेंके जाने की खबर से हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया है, उसने सबको चौंका दिया है। युवती ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उस पर किसी ने हमला नहीं किया था, बल्कि उसने खुद ही अपने ऊपर एसिड डाला था।