13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पानीपुरी खाने गई युवती पर एसिड अटैक! पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, पीड़िता ही निकली मास्टरमाइंड

Pandharpur Acid Attack: महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में सामने आए कथित एसिड अटैक मामले ने पहले सनसनी फैला दी, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 13, 2026

Maharashtra acid attack case

पंढरपुर एसिड अटैक मामले में चौंकाने वाला खुलासा (प्रतीकात्मक फोटो)

महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में रविवार (12 अप्रैल) को हुई एक कथित एसिड अटैक की घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी। 21 वर्षीय युवती पर सरेआम एसिड फेंके जाने की खबर से हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया है, उसने सबको चौंका दिया है। युवती ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उस पर किसी ने हमला नहीं किया था, बल्कि उसने खुद ही अपने ऊपर एसिड डाला था।

पानीपुरी खाने गई थी, लौटते वक्त हमले का दावा

मामला सोलापुर जिले के पंढरपुर शहर के भोली पेट्रोल पंप इलाके का है, जहां 21 वर्षीय युवती ने दावा किया कि वह पानीपुरी खाने के लिए घर से निकली थी। लौटते समय बाइक सवार दो युवकों ने उसके चेहरे पर एसिड जैसा पदार्थ फेंक दिया।

घटना के बाद युवती को तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी आंखें सुरक्षित हैं, लेकिन चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं।

पुलिस जांच में खुला राज

प्राथमिक जांच के दौरान पुलिस को युवती के बयान पर शक हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर कोई संदिग्ध हमलावर नहीं दिखा, साथ ही युवती के बयान में कई विसंगतियां मिलीं। बाद में पूछताछ में उसने खुद स्वीकार किया कि उसने ही अपने ऊपर कथित एसिड डाला था।

युवती ने बताया कि उसने बाजार से करीब 60 रुपये में टॉयलेट क्लीनर एसिड खरीदा। इसके बाद उसने एक सुनसान जगह पर जाकर खुद ही इसे अपने सिर और शरीर पर उड़ेल लिया और फिर हमले की झूठी कहानी गढ़ दी। इस खुलासे के बाद साफ हो गया कि इस मामले में कोई बाहरी हमलावर नहीं था।

बीमारी और डिप्रेशन बनी वजह

पुलिस के मुताबिक, युवती लंबे समय से लीवर की बीमारी से जूझ रही है और उसका इलाज चल रहा है। इसी कारण वह मानसिक तनाव और डिप्रेशन (अवसाद) में थी।

प्राथमिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि पारिवारिक कारणों और घरेलू विवादों की वजह से भी वह तनाव में थी, जिसके चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया।

पुलिस कर रही हर पहलू की जांच

फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवती ने यह कदम उठाने से पहले कोई दवाइयां या अन्य पदार्थ तो नहीं खाया था। साथ ही परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

युवती की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। इसके साथ ही उसकी काउंसलिंग भी करवाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Ladki Bahin Yojana: ‘eKYC कराना है तो संबंध बनाना पड़ेगा’, महिला लाभार्थी से शर्मनाक हरकत, केस दर्ज
मुंबई
Ladki Bahin Yojana e-KYC Fraud

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 05:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पानीपुरी खाने गई युवती पर एसिड अटैक! पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, पीड़िता ही निकली मास्टरमाइंड

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौत से कुछ दिन पहले यूं गाना गा रही थीं आशा भोसले, आखिरी वीडियो हुआ वायरल, मुंहबोले भाई ने किया शेयर

Asha Bhosle Last Video
बॉलीवुड

‘मां चली जाए किसी को तो कैसा लगता है?’, आशा भोसले के अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ का फूटा गुस्सा, भड़कने का वीडियो हुआ वायरल

Jackie Shroff Angry At Asha Bhosle Funeral
बॉलीवुड

यात्रियों के लिए खुशखबरी: मुंबई से हावड़ा के बीच चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, गर्मी की छुट्टियों में मिलेगी बड़ी राहत

train
मुंबई

Asha Bhosle: जिस जनाई भोसले को डेट करने की उड़ी अफवाहें, उसके दादी के अंतिम संस्कार में भावुक दिखे मोहम्मद सिराज

Asha Bhosle Funeral
बॉलीवुड

Kalyan Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग 61 पर भयानक हादसा, एक झटके में 11 जिंदगियां खत्म! सामने आई बड़ी चूक

Kalyan Accident update
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.