शरद पवार की पार्टी के साथ आएगी NCP? अमित शाह से मुलाकात के बाद अजित गुट ने साफ की स्थिति

अमित शाह और अजीत पवार (Photo: IANS)
महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच, एक तरफ उपमुख्यमंत्री अजित पवार पिंपरी-चिंचवड (PCMC) के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू में व्यस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार और अजित पवार की पार्टी के साथ आने की खबरों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि, एनसीपी (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंगलवार को मुलाकात के बाद सुनील तटकरे ने स्पष्ट किया कि बैठक का मकसद केवल महायुति (NDA) को और मजबूत बनाना था। तटकरे ने कहा, "अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान शरद पवार की पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का मुद्दा नहीं उठा। हमारा ध्यान केवल एनडीए और महायुति के विस्तार पर है।"
राजनीतिक गलियारों में चाचा-भतीजे के साथ आने की चर्चाओं को हवा तब मिली जब सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के बाद शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी मंगलवार को अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि, सुले ने इसे महाराष्ट्र के किसानों और बीड सरपंच हत्याकांड जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई मुलाकात बताया। लेकिन एक ही दिन में दोनों गुटों के नेताओं का शाह से मिलना चर्चा का विषय बन गया।
दरअसल, बीते कुछ समय से यह चर्चा जोर पकड़ रही थी कि स्थानीय निकाय चुनावों में एनसीपी के दोनों गुट एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही एनसीपी (अजित पवार) के पिंपरी-चिंचवड के चुनाव प्रमुख नाना काटे और एनसीपी (शरद पवार) की कोर कमेटी के सदस्य सुनील गव्हने के बीच मंथन बैठक भी हुई।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही साफ कर दिया है कि बीजेपी राज्य के अधिकांश हिस्सों में शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ गठबंधन करेगी। जबकि एनसीपी (अजित पवार) सहित महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ अधिकतर स्थानों पर सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुणे और पिंपरी-चिंचवड में बीजेपी और एनसीपी (अजित गुट) के बीच 'फ्रेंडली फाइट' देखने को मिलेगी, ताकि विपक्षी दलों को बढ़त न मिले।
अजित पवार की एनसीपी ने पिंपरी-चिंचवड में अपनी ताकत बढ़ाते हुए मंगलवार को 5 पूर्व पार्षदों को पार्टी में शामिल किया। इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बीजेपी के 3 पूर्व पार्षदों का है। इसके अलावा शिवसेना (UBT) और शिवसेना (शिंदे गुट) से भी एक-एक पूर्व पार्षद ने एनसीपी का दामन थामा।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग