शरद पवार की पार्टी के साथ आएगी NCP? अमित शाह से मुलाकात के बाद अजित गुट ने साफ की स्थिति

राजनीतिक गलियारों में चाचा-भतीजे के साथ आने की चर्चाओं को हवा तब मिली जब सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के बाद शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी मंगलवार को अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि, सुले ने इसे महाराष्ट्र के किसानों और बीड सरपंच हत्याकांड जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई मुलाकात बताया। लेकिन एक ही दिन में दोनों गुटों के नेताओं का शाह से मिलना चर्चा का विषय बन गया।