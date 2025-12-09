9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

BMC Election: भाजपा-शिवसेना साथ लड़ेगी नगर निगम चुनाव, बंद कमरे में हुआ बड़ा ‘समझौता’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान भाजपा-शिवसेना के नगर निगम चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने पर सकारात्मक चर्चा हुई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 09, 2025

Maharashtra Politics Devendra Fadnavis Eknath Shinde

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के दौरान एक महीने से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद बीजेपी (BJP) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आखिरकार मतभेद भुलाकर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आगामी नगर निगम चुनाव, जिसमें हाई-प्रोफाइल बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और ठाणे नगर निगम के चुनाव भी शामिल हैं, अब महायुति (Mahayuti) गठबंधन मिलकर लड़ेगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच बंद कमरे में डेढ़ घंटे तक बैठक चली। शिवसेना सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं में चर्चा सकारात्मक रही। दोनों दल मुंबई और ठाणे सहित पूरे महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव महायुति के रूप में साथ लड़ने पर सहमत हुए हैं। फडणवीस और शिंदे के अलावा बैठक में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण भी मौजूद थे।

हालांकि, सीट-शेयरिंग, वार्ड-स्तर के समन्वय और प्रचार अभियान को अंतिम रूप देने के लिए स्थानीय स्तर की चर्चाएं अगले दो से तीन दिनों में शुरू होने की उम्मीद है।

दल-बदल पर भी लगाम

बैठक में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय भी लिया गया। गठबंधन में आंतरिक विवाद को रोकने के लिए यह तय किया गया है कि भाजपा और शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक-दूसरे की पार्टी में दल-बदल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह कदम हाल ही में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के दौरान सामने आए आंतरिक टकराव और एक-दूसरे पर सेंधमारी के आरोपों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ग्राउंड लेवल पर दिखी थी फूट

हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में साफ दिखाई दिया कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर मनमुटाव कितना गहरा है। कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों में सीधी टक्कर थी। पूरे चुनाव अभियान में आरोपों की गूंज और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों ने भाजपा-शिवसेना के संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया था। जिससे मतदाताओं में भी महायुति की एकता को लेकर भ्रम पैदा हो गया था।

हालांकि शीर्ष नेताओं ने इसे ‘दोस्ताना मुकाबला’ बताया था और कहा था कि ये स्थानीय चुनाव लोकल कार्यकर्ताओं के होते हैं, इसलिए इससे महायुति की एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

शिंदे के 22 विधायक भाजपा के पाले में… ठाकरे का बड़ा दावा, फडणवीस बोले- उबाठा वाले भी हो सकते हैं!
मुंबई
Devendra Fadnavis Eknath Shinde Aaditya Thackeray

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Dec 2025 09:36 pm

Published on:

09 Dec 2025 08:58 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / BMC Election: भाजपा-शिवसेना साथ लड़ेगी नगर निगम चुनाव, बंद कमरे में हुआ बड़ा ‘समझौता’

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

2025 में छाए अक्षय खन्ना: एक तरफ क्रूरता की हदें पार तो दूसरी तरफ गैंगस्टर की दहशत

Akshaye Khanna as Aurangzeb and Rahman Dakait
मनोरंजन

सतारा की महिला डॉक्टर के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग किसकी? सीएम फडणवीस ने दिया जवाब

doctor Sampada Munde suicide
मुंबई

लाडली बहना का जिक्र बार-बार मत करो, घर बैठना पड़ेगा… सदन में उठे सवाल पर भड़के CM फडणवीस

Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojana
मुंबई

प्रेम चोपड़ा को गंभीर दिल की बीमारी, जानिए इसके लक्षण

Prem chopra Latest health Update, Prem Chopra Disease, aortic stenosis, Cardiologist tips, heart problem,
स्वास्थ्य

शारीरिक संबंध बनाओ, सैलरी बढ़ा दूंगा… संविदा नर्स से अधिकारी ने की गंदी डिमांड, उसने पिया जहर

Maharashtra Nurse crime
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.