उद्धव नहीं, भाजपा को शिंदे सेना ने दिया बड़ा झटका, 8 नेताओं ने बदला पाला, कहा- नहीं मिल रहा था फंड

शिवसेना नेता प्रकाश पाटील ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के काम पर विश्वास जताते हुए परिवर्तन पैनल का शिवसेना में विलय हुआ है। सभी नगरसेवक लगातार निधि की मांग करते रहे, लेकिन जहां बाकी जगहों को निधि मिल रही थी, वहीं मुरबाड शहर वंचित रहता। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी नए साथियों के पीछे पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी और मुरबाड शहर के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।