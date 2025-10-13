CM फडणवीस की बदौलत बेटे का अंतिम दर्शन कर पाए गरीब माता-पिता, पूरा मामला जान दहल उठेगा दिल

बताया जा रहा है कि तेज बुखार के चलते उसे दुबई के एनएमसी रॉयल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। गांव में माता-पिता को इस बात की जानकारी तीन दिन बाद 4 अक्टूबर को मिली। परिवार में चीत्कार मच गई है। लेकिन रोज मेहनत-मजदूरी करने वाले अंगरवार दंपति अपने बेटे के पार्थिव शरीर तक पहुंचने में असमर्थ थे। दुबई जाने के लिए उतना न तो पैसे थे, न साधन। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार कैसे करें, दुबई कैसे जाएं या वहां से शव को गांव कैसे लाएं। इसी बीच वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता गोवर्धन मुंडे को इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक मैसेज भेजकर मदद की गुहार लगाई।