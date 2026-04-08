प्री-मानसून का कहर: महाराष्ट्र में 5 लोगों और 36 पशुओं की गई जान, 1.5 लाख हेक्टेयर खेती चौपट

नए साल की शुरुआत से ही खराब मौसम के कारण महाराष्ट्र के किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच हुई बेमौसम बारिश में 1.45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस दौरान करीब 2.33 लाख किसान प्रभावित हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। लातूर, सोलापुर, नासिक, सातारा, धुले, नंदुरबार, यवतमाल, अहिल्यानगर, पुणे, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, बुलढाणा और बीड जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।