प्री-मानसून की पहली मार! पुणे में बारिश के साथ गिरे ओले, जालना में बिजली गिरने से 2 की मौत, आज भी ऑरेंज अलर्ट

प्री-मानसून (Maharashtra Pre-Monsoon Rain) के दस्तक से महाराष्ट्र में मौसम बदल गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश, गरज के साथ आए तूफान और ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई है। इस वजह से कई जिलों में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। इस अचानक बदले मौसम ने खासतौर पर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में तैयार खड़ी रबी फसलें और आम-अंगूर जैसे फलबागानों को भारी नुकसान पहुंचा है।