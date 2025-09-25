Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, तो फूट गया भांडा, दो जगहों से 5 महिलाएं रेस्क्यू

Prostitution Racket Exposed: पुणे शहर में पुलिस ने दो आयुर्वेदिक मसाज सेंटरों से वेश्यावृत्ति में लिप्त पांच महिलाओं को बचाया है। इन महिलाओं को कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा था।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 25, 2025

Prostitution in Pune: महाराष्ट्र के पुणे शहर के स्वारगेट (Swargate) इलाके में पुलिस ने आयुर्वेदिक मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में कुल पांच महिलाओं को छुड़ाया गया, जबकि दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन घटनाओं ने मसाज सेंटर के नाम पर चल रहे अवैध धंधों की पोल खोल दी है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वसुंधरा आयुर्वेदिक मसाज सेंटर

मार्केट यार्ड स्थित वसुंधरा आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में देह व्यापार होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस ने छापा मारा, जहां चार महिलाओं को वहां से मुक्त कराया गया। वहीं, छत्रपती संभाजीनगर की रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया है।

दिया आयुर्वेदिक मसाज सेंटर

पुणे पुलिस ने दूसरी छापेमारी मुकुंदनगर के दिया आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में की गई। पुलिस ने पहले एक नकली ग्राहक भेजकर वहां वेश्यावृत्ति व्यवसाय होने की जांच की और मामला सही पाए जाने पर सेंटर पर धावा बोला। इस दौरान एक महिला को बचाया गया, जबकि 38 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पालघर में 3 महिलाओं को बचाया गया

इससे पहले पालघर जिले में पुलिस ने वेश्यावृत्ति में संलिप्त तीन महिलाओं को एक होटल से बचाया, जिन्हें कथित तौर पर जबरन देह व्यापार में धकेला गया था। इस सिलसिले में होटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। गोपनीय सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम सेल के कर्मियों ने 18 सितंबर को बोईसर में स्थित होटल पर छापेमारी की।

बोईसर पुलिस के मुताबिक, पंजाब के पटियाला का रहने वाला होटल मैनेजर महिलाओं को कथित तौर पर वेश्यावृत्ति में धकेलता था। बचाई गई महिलाओं को पुनर्वास एवं देखभाल केंद्र भेजा गया है।

मजबूरी का फायदा उठाकार फंसाई गई महिलाएं

पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिलाओं को पैसों के लालच देकर या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस काले कारोबार में धकेला गया था। पुलिस ने कहा है कि ऐसे मसाज सेंटरों पर निगरानी और कड़ी की जाएगी, ताकि आगे भी इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

Updated on:

25 Sept 2025 08:01 pm

Published on:

25 Sept 2025 08:00 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, तो फूट गया भांडा, दो जगहों से 5 महिलाएं रेस्क्यू

