आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, तो फूट गया भांडा, दो जगहों से 5 महिलाएं रेस्क्यू

Prostitution in Pune: महाराष्ट्र के पुणे शहर के स्वारगेट (Swargate) इलाके में पुलिस ने आयुर्वेदिक मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में कुल पांच महिलाओं को छुड़ाया गया, जबकि दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन घटनाओं ने मसाज सेंटर के नाम पर चल रहे अवैध धंधों की पोल खोल दी है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।