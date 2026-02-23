महाराष्ट्र: करेले की सब्जी बनाने पर बेटे ने की मां की हत्या, फिर अचार खाकर मनाया ‘जश्न’

हैरानी की बात यह है कि अपनी मां की हत्या करने के बाद आरोपी रसोई में गया, जहां उसने अचार लिया और अचार खाते हुए शराब पी। इस बीच, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी जगदीश को हिरासत में ले लिया गया। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वारदात के समय वह शराब के नशे में था। पुलिस आगे की जांच कर रही है।