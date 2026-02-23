राजीव गांधी की तरह हत्या का शक… अजित पवार के विमान हादसे पर NCP नेता का सनसनीखेज दावा

एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने कहा कि जिस तरह ‘लिट्टे’ (LTTE) ने राजीव गांधी की हत्या की थी, क्या उसी तरह अजित पवार को भी मारा गया है? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हादसे के समय मौजूद पायलट सुमित कपूर क्या सुसाइड बॉम्बर के तौर पर आये थे? अगर उनकी पत्नी यह दावा कर रही है कि वह जीवित हैं, तो क्या वास्तव में विमान दुर्घटना में सुमित कपूर की मौत हुई थी?