SSC HSC Exam Dates: 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित, 10 फरवरी से पेपर शुरू, देखें शेड्यूल

Maharashtra Board Class 10, 12 Exam Dates 2026 Announced: महाराष्ट्र में जहां एक ओर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) ने एचएससी (12वीं) और एसएससी (10वीं) कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है।