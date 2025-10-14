SSC HSC Exam Dates: 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित, 10 फरवरी से पेपर शुरू, देखें शेड्यूल

इस साल 2 हफ्ते पहले होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, देखें शेड्यूल
Maharashtra Board Class 10, 12 Exam Dates 2026 Announced: महाराष्ट्र में जहां एक ओर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) ने एचएससी (12वीं) और एसएससी (10वीं) कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है।
महाराष्ट्र बोर्ड (MSBSHSE) के अनुसार, बारहवीं की परीक्षा 10 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि दसवीं की परीक्षा 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक होगी। इस बार बोर्ड परीक्षाएं दो हफ्ते पहले आयोजित होंगी ताकि छात्रों को आगे की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
एसएससी और एचएचसी बोर्ड परीक्षाएं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल (पुणे) की देखरेख में राज्य के नौ विभागीय मंडलों पुणे, नागपुर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोकण में आयोजित की जाएंगी।
बारहवीं कक्षा के प्रायोगिक, मौखिक और आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षाएं 23 जनवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच होंगी। वहीं दसवीं कक्षा की प्रायोगिक और आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षाएं 2 फरवरी से 18 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी।
MSBSHSE ने स्पष्ट किया है कि ये तिथियां शैक्षणिक नियोजन के लिए पहले से जारी की गई हैं, ताकि छात्रों पर परीक्षा का मानसिक दबाव कम हो सके और उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले। विषयवार अंतिम विस्तृत समयसारणी महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की वेबसाइट पर जल्द ही जारी की जाएगी।
