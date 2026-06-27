TET Paper Leak: परीक्षा से 24 घंटे पहले लीक हुआ महाराष्ट्र टीईटी का पेपर, परीक्षा से एक दिन पहले बड़ा फैसला

अचानक ऐसे परीक्षा का स्थगित होना उन लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो पिछले कई महीनों से दिन-रात कड़ी मेहनत कर इस शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। परीक्षा पोस्टपोन होने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और वे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच, परीक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को दिलासा देते हुए कहा है कि इस पूरे रैकेट की कड़ाई से जांच की जा रही है ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। परिषद ने यह भी साफ किया है कि परीक्षा की नई तारीखों और आगामी पूरे शेड्यूल को लेकर बेहद जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।