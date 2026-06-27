डीपफेक कांड पर टूट गईं पायल गेमिंग, इमोशनल होकर सुनाई आपबीती, वीडियो वायरल

शो के दूसरे एपिसोड में साथी कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत करते हुए पायल ने कहा कि आज के दौर में किसी व्यक्ति के एक शब्द और फोटो को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब उनके नाम से एक फर्जी डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तब उन्हें एक बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। इस घटना को याद करते हुए वो इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।